خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من حكام الفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين في وفاة الأمير منصور بن مقرن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بوفاة المغفور له الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله ومرافقيه ، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ـ رحمه الله ـ إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومن معه من المسؤولين في إمارة عسير.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسأل سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة وأهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بوفاة المغفور له الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله ومرافقيه ، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بوفاة المغفور له الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله ومرافقيه ، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذويه الصبر والسلوان.