 واشنطن : إيران خرقت قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة بدعم الحوثيين ضد المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن : إيران خرقت قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة بدعم الحوثيين ضد المملكة

واشنطن : إيران خرقت قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة بدعم الحوثيين ضد المملكة
المناطق - وكالات

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في تعليق على إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه المملكة العربية السعودية، أن إيران خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدى المنظمة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ كان إيراني الصنع، مشيرة إلى “عدم وجود هذا النوع من السلاح في اليمن قبل اندلاع النزاع”.

وقالت هايلي في بيان نشرته البعثة إن “قوات الحرس الثوري الإيراني بإمدادها المقاتلين الحوثيين في اليمن بهذا النوع من السلاح، تنتهك قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة”.

وأضافت: “نحن نرحب بكشف أي معلومات تساعد في مساءلة إيران على دعمها العنف والإرهاب في المنطقة والعالم، والولايات المتحدة متمسكة بردع إيران في تصرفاتها المزعزعة للاستقرار”.

ويوم السبت الماضي، أطلق الحوثيون صاروخا يبلغ مداه 750 كلم على هدف في المملكة العربية السعودية. وقامت أنظمة الدفاع الجوي السعودي باعتراضه وسقطت شظاياه في منطقة مطار الملك خالد الدولي، دون خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكانت إيران قد نفت أي ضلوع لها في حادث إطلاق الصاروخ، واصفة الاتهامات الموجهة إليها من قبل السلطات السعودية بأنها “مغلوطة وخطيرة”.

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