ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم الرياض بعد أن قدم جلالته واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في وداع جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط , صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية .

