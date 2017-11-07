 ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته مدير جامعة نجران: خدمة المرابطين واجب وطني “بنت الشيخ” تحقق أول كأس في سباق فروسية الخفجي الزكاة والدخل تدعو ممثلي المنشآت في القصيم لحضور ورشة ضريبة القيمة المضافة الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية تونس تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض الأميران أحمد بن عبدالعزيز ومقرن بن عبدالعزيز يؤديان صلاة الميت على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز واشنطن : إيران خرقت قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة بدعم الحوثيين ضد المملكة خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من حكام الفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين في وفاة الأمير منصور بن مقرن دراسة: الصيام المتقطع سر الشباب والعمر الطويل خادم الحرمين يوافق على دعم منظمة (الإنتوساي) مالياً ومعرفياً

ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
المناطق - واس

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم الرياض بعد أن قدم جلالته واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في وداع جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط , صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>