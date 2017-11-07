 الأميران أحمد بن عبدالعزيز ومقرن بن عبدالعزيز يؤديان صلاة الميت على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيرانية تكتشف خيانة زوجها على الطائرة .. فتجبر الرحلة على الهبوط اضطراريا العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته مدير جامعة نجران: خدمة المرابطين واجب وطني “بنت الشيخ” تحقق أول كأس في سباق فروسية الخفجي الزكاة والدخل تدعو ممثلي المنشآت في القصيم لحضور ورشة ضريبة القيمة المضافة الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية تونس تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض الأميران أحمد بن عبدالعزيز ومقرن بن عبدالعزيز يؤديان صلاة الميت على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه ملك البحرين يغادر الرياض بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز واشنطن : إيران خرقت قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة بدعم الحوثيين ضد المملكة خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من حكام الفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين في وفاة الأمير منصور بن مقرن دراسة: الصيام المتقطع سر الشباب والعمر الطويل

الأميران أحمد بن عبدالعزيز ومقرن بن عبدالعزيز يؤديان صلاة الميت على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

الأميران أحمد بن عبدالعزيز ومقرن بن عبدالعزيز يؤديان صلاة الميت على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومحافظ محايل عسير الأستاذ محمد بن سعود المتحمي وأمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبدالله القاضي ورئيس المراسم بإمارة منطقة عسير خالد بن محمد الحميد ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير فهد بن سعيد الفرطيش والعقيد سعود بن محمد السهلي والنقيب عبدالله الشهري والنقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني والوكيل رقيب فني عبدالله بن علي حدادي – رحمهم الله – الذين وافتهم المنية إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه ومرافقيه خلال جولتهم التفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما جامع الإمام تركي بن عبدالله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة والمعالي، وجمع من المواطنين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>