تونس تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض

أدانت تونس بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض .

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم ، رفض تونس وشجبها لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان والذي يعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية وحرصها على أمنها وأمن منطقة الخليج العربي .

وعبرت وفق البيان عن رفضها لكلّ الممارسات المهدّدة للأمن والسلم الإقليمي والدولي ، عادة هذا العمل تصعيداً خطيراً يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية بما يمكّن من المحافظة على وحدة اليمن ويضع حدّا لمعاناة شعبه ويساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.