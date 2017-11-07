 الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية

الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية
الرياض ـ وليد الحمود

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح في استقبال (268) مواطنةً من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 19-01-1439هـ، والتي تم دعوتهن لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

وكانت الوزارة قد أشارت في إعلانها على بوابتها الإلكترونية الى أن المعلنة اسماؤهن تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والافضلية لنوع المؤهل (الغير تربوي) ثم (التربوي) وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وشددت الوزارة على أهمية استكمال الإجراءات ضمن الفترة التي حددتها، مشيرة إلى أن من لم تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.

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