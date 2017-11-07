“بنت الشيخ” تحقق أول كأس في سباق فروسية الخفجي

اختتم الحفل الأول من سباقات ميدان فروسية الخفجي اليوم الثلاثاء و ذلك بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع وبدعم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وحقق في الشوط الأول الجواد نجم ربوع الراشدية للمالك حمد محمد المري وقيادة الخيال طلال الفرماوي، وفازت بالمركز الثاني الفرس لمى الروله للمالك محمد علي الغامدي و الخيال فيصل الفرماوي.

وفي الشوط الثاني حقق الجواد المفتي للمالك خالد محمد الدوسري و الخيال خالد الرويشد، فيما حل الجواد عكرمي في المركز الثاني للمالك صالح حسن الزعبي والخيال محمد النفزي، وحقق الجواد العهد الجديد للمالك صالح حسن الزعبي المركز الثالث بقيادة الخيال حسن الصفار.

وفاز في الشوط الثالث الجواد بينار لمالكه خالد محمد الدوسري و الخيال خالد الرويشد، وجاء في المركز الثاني الجواد النهر الخالد للمالك نواف جليل الشمري والخيال توفيق الخضير، فيما حصل على المركز الثالث الجواد مرجوم للمالك ماجد العتيبي والخيال علي حسن.

وفي سباق الشوط الرابع فاز الجواد البلالي للمالك خالد محمد الدوسري و الخيال خالد الرويشد، وحققت المركز الثاني الفرس العاذلية للمالك ماجد عبدالله العتيبي والخيال علي حسن، وجاء في المركز الثالث الجواد شوت للمالك نواف جليل الشمري والخيال توفيق الخضير.

وفي سباق الشوط الخامس الأخير وهو شوط كأس دعم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير فقد فازت الفرس بنت الشيخ للمالك صالح حسن الزعبي وقيادة الخيال محمد النفزي، وحلت الفرس سيتي ستار للمالك ماجد عبدالله العتيبي في المركز الثاني بقيادة الخيال علي حسن، وجاء في المركز الثالث الفرس تورد لمالكها سالم مناحي السبيعي وقيادة الخيال مبارك الرشيدي.

وفي نهاية الحفل سلم محافظ الخفجي الهزاع الكؤوس للفائزين، و من جهته شكر مدير عام ميدان فروسية الخفجي “مفلح الشمري” لرجل الفروسية صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية في المملكة.