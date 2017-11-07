مدير جامعة نجران: خدمة المرابطين واجب وطني

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن ما يحققه أبطال حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية المشاركة في عمليتي ” عاصفة الحزم” و ” إعادة الأمل” على الثغور الجنوبية لبلاد الحرمين الشريفين من خلال صونهم لمكتسبات الوطن وحماية حدوده من الطامعين محل فخر واعتزاز كل مواطن سعودي، مبدياً خلال استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالله بن حمد الذويخ في مكتبه أمس استعداد الجامعة لتسخير كافة امكاناتها لخدمة المرابطين وذويهم، انطلاقاً من واجبها الوطني واستشعارا لمسؤؤليتها الاجتماعية .

وأوضح الدكتور السبيعي حرص الجامعة واستعدادها في التعاون مع الجهات الأمنية؛ لترسيخ الأمن والاستقرار، والمساهمة في تطوير منسوبيها من خلال تنفيذ دورات تدريبية كجزء من واجبها الوطني تجاه تلك الجهات القائمة على أمن البلاد، مشيرا إلى أن الجامعة ستستمر في تقديم تسهيلات كبيرة لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمجتمع.