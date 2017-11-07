 العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته

العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته
المناطق - الرياض

يغادر لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم نواف العابد غدا الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء كشف على موضع إصابته على يد استشاري جراحة الأوتار الضامة جيليس ريبول.
وكان العابد قد خرج مصابا بعد 60 دقيقة من انطلاقة مباراة الهلال الأخيرة في الدوري أمام الشباب، وذلك في أول مباراة له بعد غيابه لفترة طويلة للإصابة.

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