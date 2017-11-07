 الجبير: قضية قطر صغيرة جدا لا ينبغي أن تشغل انتباه الناس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجبير: قضية قطر صغيرة جدا لا ينبغي أن تشغل انتباه الناس

الجبير: قضية قطر صغيرة جدا لا ينبغي أن تشغل انتباه الناس
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، في مقابلة مع الـ”سي ان ان” أن القضية القطرية صغيرة جدا، ولا ينبغي أن تشغل انتباه الناس، على حد وصفه.

وأشار  الجبير إلى أن المملكة العربية  السعودية لا تتّبع سياسة تغيير الحكومات، وإنما تركز على سياسة تغيير السلوك وعدم نشر خطاب الكراهية والتحريض من خلال وسائل الإعلام.

هذا وأعلن الجبير في وقت سابق، أن قطر لم تعد تمثل أي قضية بالنسبة للسعودية، بل مجرد قضية صغيرة، فلدى المملكة شؤون أخرى تهتم بها وتركز عليها.

وقال الجبير خلال مشاركته في أعمال مؤتمر المركز البريطاني للعلاقات الدولية Chatham House، في لندن، في 25 أكتوبر الماضي : “إن هناك قضايا أكبر بكثير يجب على السعودية التعامل معها، بما فيها تلك التي تتعلق بإيران وسوريا واليمن.

إلى ذلك، دعا الدوحة إلى تغيير سلوكها، قائلاً: “إذا تمكنا من تغيير سلوك الدوحة، فسنحصن ونقوي مجلس التعاون الخليجي في وجه إيران ومجابهة الإرهاب”.

وأضاف على “قطر الاعتراف قبل كل شيء بأن لديها مشكلة من أجل حلها لاحقا”.

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