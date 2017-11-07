 من هو “الحدادي” الذي سقط اسمه من بين ضحايا طائرة عسير؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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من هو “الحدادي” الذي سقط اسمه من بين ضحايا طائرة عسير؟

من هو “الحدادي” الذي سقط اسمه من بين ضحايا طائرة عسير؟
المناطق - الرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة  وكيل رقيب فني  عبدالله حدادي، الذي توفي بين  ضحايا الطائرة التي سقطت وعلى متنها  نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن ورفاقه من المسؤولين وتوفوا جميعا.

“حدادي” الذي يقوم على شؤون والدته، ويعمل فني طائرات، بالقرب منها في عسير، لم يُذكر اسمه بين الضحايا، فقد سقط سهوا مع فداحة الحادث.

عبدالله حدادي، كان قد أخبر والدته التي فجعت فيه، وبعض أقاربه بأنه سيكون مع نائب الأمير في جولته، وودعهم بالصورة الأخيرة له قبل الصعود للطائرة، وظل يتواصل مع والدته وأقاربه عبر “سناب شات” في نفس اليوم أثناء تحليق الطائرة في الجو قُبيل سقوطها.

الصورة الأخيرة التي أرسلها عبدالله قبل صعوده للطائرة

أحمد هادي أحد أقارب الشهيد حدادي، في حديث لـ”العربية.نت”، قال “إننا أقاربه، لم نتنبه في البداية عندما علمنا من وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط الطائرة، فلم تكن المعلومات واضحة، ولم يَدُر بخلدنا أن يكون حدادي بين ركابها، بينما صوره الأخيرة على هواتفنا وبين أيادينا”.

أضاف هادي أنه تولى مهمة إخبار الأهل والأقارب الذين أصابهم الذهول جميعا، مشيراً إلى أن عائلة حدادي انتقلت للرياض للصلاة على شهداء الطائرة وتشييعهم اليوم.

فني الطائرات عبدالله حدادي

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