أوبك: محادثات لتمديد اتفاق النفط بعد مارس 2018

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك في فيينا اليوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط تجري محادثات بشأن مواصلة العمل بالاتفاق بعد مارس 2018، موضحا أن المناقشات تركز الآن على المدة التي سيستغرقها أي تمديد للاتفاق.

وتوقعت أوبك تباطؤ نمو الطلب على نفطها أكثر من المتوقع خلال العامين المقبلين، إذ يقود تعافي الأسعار بدعم من اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة إلى نمو الإنتاج مجددا من منتجين خارج المنظمة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد القادم ليقلص توقعات أوبك على المدى الأطول.

وتتوقع أوبك وصول الطلب على إنتاجها من الخام إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى عن 32.70 مليون برميل في 2016، ولكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.

ورفعت أوبك التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأميركي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 فضلا عن النمو المستدام للطلب قاد لرفع توقعات الإمدادات من خارج أوبك.