 أوبك: محادثات لتمديد اتفاق النفط بعد مارس 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أوبك: محادثات لتمديد اتفاق النفط بعد مارس 2018

أوبك: محادثات لتمديد اتفاق النفط بعد مارس 2018
المناطق - رويترز

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك في فيينا اليوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط تجري محادثات بشأن مواصلة العمل بالاتفاق بعد مارس 2018، موضحا أن المناقشات تركز الآن على المدة التي سيستغرقها أي تمديد للاتفاق.

وتوقعت أوبك تباطؤ نمو الطلب على نفطها أكثر من المتوقع خلال العامين المقبلين، إذ يقود تعافي الأسعار بدعم من اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة إلى نمو الإنتاج مجددا من منتجين خارج المنظمة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد القادم ليقلص توقعات أوبك على المدى الأطول.

وتتوقع أوبك وصول الطلب على إنتاجها من الخام إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى عن 32.70 مليون برميل في 2016، ولكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.

ورفعت أوبك التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأميركي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 فضلا عن النمو المستدام للطلب قاد لرفع توقعات الإمدادات من خارج أوبك.

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