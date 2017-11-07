 وزير خارجية بريطانيا يؤكد نهاية تنظيم داعش الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير خارجية بريطانيا يؤكد نهاية تنظيم داعش الإرهابي أوبك: محادثات لتمديد اتفاق النفط بعد مارس 2018 من هو “الحدادي” الذي سقط اسمه من بين ضحايا طائرة عسير؟ مقتل عشرات الانقلابيين وقيادين بارزين في غارات مكثفة للتحالف الجبير: قضية قطر صغيرة جدا لا ينبغي أن تشغل انتباه الناس “تمزق” يبعد العنزي عن النصر 3 أسابيع إيرانية تكتشف خيانة زوجها على الطائرة .. فتجبر الرحلة على الهبوط اضطراريا العابد يغادر إلى باريس غذا للكشف على إصابته مدير جامعة نجران: خدمة المرابطين واجب وطني “بنت الشيخ” تحقق أول كأس في سباق فروسية الخفجي الزكاة والدخل تدعو ممثلي المنشآت في القصيم لحضور ورشة ضريبة القيمة المضافة الخدمة المدنية تبدأ في استقبال (268) مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن على الوظائف الإدارية

وزير خارجية بريطانيا يؤكد نهاية تنظيم داعش الإرهابي

وزير خارجية بريطانيا يؤكد نهاية تنظيم داعش الإرهابي
المناطق - واس

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم نهاية تنظيم داعش الإرهابي وتهاويه بعد خسارة التنظيم لأكثر من 90 % من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.
ووجه جونسون خلال كلمته اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الشكر إلى القوات المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش بما فيها قوات التحالف الدولي والقوات العراقية وقوات المعارضة السورية، مشيراً إلى أن جهود تلك القوات أثمرت في تحرير أكثر من ستة ملايين نسمة من وحشية التنظيم الإرهابي الفاشل.
ولفت جونسون إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش لم تنته بعد، موضحاً أن استئصال شأفة داعش في سوريا يتطلب التوصل إلى حل سياسي يجب أن يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية لا تشمل نظام الأسد الذي هيأت تصرفاته البيئة المناسبة لانتشار التنظيم المتطرف.
كما ذكّر جونسون بضرورة مواصلة الحرب الإلكترونية ضد تنظيم داعش لمواجهة انتشار الأفكار المسمومة التي ظل يبثها مؤيدو التنظيم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>