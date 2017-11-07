وزير خارجية بريطانيا يؤكد نهاية تنظيم داعش الإرهابي

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم نهاية تنظيم داعش الإرهابي وتهاويه بعد خسارة التنظيم لأكثر من 90 % من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.

ووجه جونسون خلال كلمته اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الشكر إلى القوات المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش بما فيها قوات التحالف الدولي والقوات العراقية وقوات المعارضة السورية، مشيراً إلى أن جهود تلك القوات أثمرت في تحرير أكثر من ستة ملايين نسمة من وحشية التنظيم الإرهابي الفاشل.

ولفت جونسون إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش لم تنته بعد، موضحاً أن استئصال شأفة داعش في سوريا يتطلب التوصل إلى حل سياسي يجب أن يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية لا تشمل نظام الأسد الذي هيأت تصرفاته البيئة المناسبة لانتشار التنظيم المتطرف.

كما ذكّر جونسون بضرورة مواصلة الحرب الإلكترونية ضد تنظيم داعش لمواجهة انتشار الأفكار المسمومة التي ظل يبثها مؤيدو التنظيم.