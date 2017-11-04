 انطلاق أعمال الإجتماع السنوي لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بدولة الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق أعمال الإجتماع السنوي لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بدولة الكويت

انطلاق أعمال الإجتماع السنوي لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بدولة الكويت
المناطق - وليد الحمود
بدأت في دولة الكويت اليوم الثلاثاء أعمال الإجتماع السنوي السابع عشر لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ، ومثل المملكة العربية السعودية في الإجتماع معهد الإدارة العامة الذي سيطرح ورقة عمل في محور ” دور معاهد ومدارس الإدارة ومتطلبات التحول لمراكز لدعم القرار
ورأس وفد المعهد الدكتور بدر الحربي نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدريب وعضوية د. محمد القرني مدير عام مركز المعلومات ، والأستاذ هيثم البواردي مدير عام التخطيط والجودة ، والأستاذ مانع آل خمسان مدير عام إدارة تصميم وتطوير البرامج
ويناقش الإجتماع إجراءات ومتطلبات تنفيذ مشروع المدرب العربي المعتمد بالشراكة مع معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي

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