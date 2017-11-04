 حريق بأحد المكيفات بالثانوية الأولى “بنات” في بقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حريق بأحد المكيفات بالثانوية الأولى “بنات” في بقيق

حريق بأحد المكيفات بالثانوية الأولى “بنات” في بقيق
المناطق - بقيق

اندلع حريق في أحد المكيفات بالثانوية الأولى مقررات ” بنات ” بمحافظة بقيق بسبب التماس كهربائي.

وقد ذكر بعض أولياء أمور الطالبات بأنه حدثت بعض حالات إغماء للطالبات كما أبدوا تذمرهم من عدم وجود جرس إنذار، وطالبوا بعقد دورات تدريبية على مثل هذه الحالات الطارئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص بانه وقع حريق بسبب ماس كهربائي في أحد المكيفات  بالثانوية الأولى مقررات ” بنات “بمحافظة بقيق ، حيث تم احتواء الحريق وإغلاق التيار الكهربائي  وإخماده من قبل احدى المعلمات باستخدام طفاية الحريق وتمت السيطرة عليه ولله الحمد.
وأضاف أنه تم التأكد من قبل قائدة المدرسة ومدير المكتب أن الجميع بصحة جيدة  كما تمت عملية الإخلاء وفق طرقها الصحيحة وذلك  حتى يتمكن فريق الصيانة والتشغيل والأمن والسلامة من مباشرة مهامهم للتأكد من سلامة كافة التمديدات الكهربائية  حيث الوضع مطمئن جدا بالمدرسة ولله الحمد .

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