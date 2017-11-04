 البطل بوعريش حصد المركز الأول في أبوظبي.. ذهبية سباحة الشرطة العالمية .. سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البطل بوعريش حصد المركز الأول في أبوظبي.. ذهبية سباحة الشرطة العالمية .. سعودية

البطل بوعريش حصد المركز الأول في أبوظبي.. ذهبية سباحة الشرطة العالمية .. سعودية
المناطق - وليد الحمود

توج منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي بذهبية سباحة دورة الألعاب الدولية  الثانية للشرطة في مدينة ابوظبي.

وجاءت الذهبية السعودية بواسطة السباح يوسف حبيب بوعريش الذي خطف المركز الاول في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.58  ثانية وسط منافسة شرسة.

ونالت سلوفينيا الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية الى  المنتخب الاماراتي.

وتتواصل منافسات الدورة التي يشارك فيها 1000 رياضي من 44 دولة حتى 10 نوفمبر الجاري .

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لمنتخب قوى الأمن السعودي على مستوى العالم..

وأمام ذلك، رفع اللواء الدكتور محمد المرعول رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، اسمى التهاني والتبريكات إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية ، بمناسبة هذا الانجاز الكبير.. وقال المرعول” نبارك لوزير الداخلية ونثمن دعمه واهتمامه الدائم في جميع قطاعات وزارة الداخلية “.. واضاف” نقدر كل الجهود التي بذل بهذا الشأن وان شاء الله تكون بداية قوية نحو مزيدا من الانجازات العالمية“..

من جانبه، عبر العقيد سلطان الودعاني الامين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الامن الداخلي عن اعتزازه في هذا الانجاز.. وقال” الذهبية العالمية ، مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي الوطن” .. واضاف” الانجاز ثمرة جهد وعمل جماعي على كافة الاصعدة” ..وتابع” نجح البطل يوسف بوعريش في ترجمة ذلك بتحقيقه الذهب واستطاع تشريف الوطن في هذا المحفل العالمي“.

من جهته، قدم البطل يوسف بوعريش الذهبية اهداء الى كافة السعوديين قيادة  وشعبا  ، واعدا في حصد مزيدا من الانجازات.

يشار الى اللجنة المنظمة للدورة كلفت مسبقا العقيد سلطان الودعاني في تتويج ابطال السباق

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