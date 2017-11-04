استفاد منها اكثر من ٧٨٠٠ مراجعة … صحة نجران تختتم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي

اختتمت صحة نجران فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي والتي امتدت لمدة شهر وذلك في جميع مرافق ومنشآت الصحة في المنطقة بالاضافة الي المراكز التجارية ومدارس تعليم البنات .

واوضحت صحة نجران بان تلك الحملات التوعوية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للوقاية من الامراض وتعزيز صحة المجتمع وابانت الصحة بانها نفذت خلال شهر اكتوبر حملات توعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي استفاد منها ٧٨٢٤ مراجعة في مرافقها الصحية بالمنطقة تحت اشراف كوادر طبية وتثقيفية متخصصة قدمة من خلالها الارشادات اللازمة والطرق السليمة للكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه

وذكرت الصحة بان عيادات الكشف المبكر بتقنية الماموغرام بمستشفيات ( الملك خالد والولادة والاطفال وحبونا وشرورة ونجران العام الجديد ومركز حي الضباط )

استقبلت ٢٨٠ مراجعة ممن كملوا بطولاتهم واجروا فحوصات الكشف المبكر وتدريبهم على طريقة الكشف الذاتي مؤكدة استمرار حملاتها التوعوية والوقائية بشكل دوري ومنظم لتعزيز صحة المجتمع والحد من انتشار الامراض المعدية والمزمنة واكتشافها مبكرا.