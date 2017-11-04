 استفاد منها اكثر من ٧٨٠٠ مراجعة … صحة نجران تختتم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استفاد منها اكثر من ٧٨٠٠ مراجعة … صحة نجران تختتم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي

استفاد منها اكثر من ٧٨٠٠ مراجعة … صحة نجران تختتم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي
المناطق - نجران
اختتمت صحة نجران فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي والتي امتدت لمدة شهر  وذلك في جميع مرافق ومنشآت الصحة في المنطقة بالاضافة الي المراكز التجارية ومدارس تعليم البنات .
واوضحت صحة نجران  بان تلك الحملات التوعوية تأتي  تماشياً مع  رؤية المملكة 2030 للوقاية من الامراض وتعزيز صحة المجتمع  وابانت الصحة بانها نفذت خلال شهر اكتوبر  حملات توعوية  للوقاية من مرض سرطان الثدي استفاد منها ٧٨٢٤ مراجعة في مرافقها  الصحية  بالمنطقة تحت اشراف كوادر طبية وتثقيفية متخصصة قدمة من خلالها الارشادات اللازمة والطرق السليمة  للكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه
وذكرت الصحة بان عيادات الكشف المبكر بتقنية الماموغرام بمستشفيات ( الملك خالد والولادة والاطفال وحبونا وشرورة ونجران العام الجديد ومركز حي الضباط )
استقبلت ٢٨٠  مراجعة ممن كملوا بطولاتهم واجروا فحوصات الكشف المبكر  وتدريبهم على طريقة الكشف الذاتي مؤكدة  استمرار حملاتها التوعوية والوقائية  بشكل دوري ومنظم لتعزيز صحة المجتمع  والحد من انتشار   الامراض المعدية والمزمنة واكتشافها مبكرا.

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