اليمن.. رئيس الأركان يدعوا أبناء أرحب إلى عدم تعريض مناطقهم للخراب كما حدث في نهم

دعا رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي أهالي مديرية ارحب الى عدم تعريض قراهم ومناطقهم للخراب كما تعرضت نهم التي كان بعض أبنائها ضحية للميليشيا الانقلابية..مشيدا بدور ابناء نهم الشرفاء وبسالتهم ضمن قوات الجيش الوطني الذي يخوض معركة وطنية لاستعادة الدولة من الميليشيا الانقلابية.

وقال في مقابلة له على قناة العربية الحدث ” ان التحالف العربي وقواته الجوية ساهمت بقوة في دعم الجيش الوطني الذي بات يملك ما يحرق الأخضر واليابس لكننا نتجنب تعريض المدنيين للخطر ، لعل وعسى تعود الميليشيا الى رشدها “.

وأكد أن الوضع العسكري متقدم في مختلف الجبهات وأن تحرير صنعاء هدف لكل يمني وعربي شريف وإن ما يخوضه الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي هي معركة كرامة بكل ما تعنيه الكلمة.

كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن معنويات الجيش الوطني مرتفعة مقارنة بوضع الميليشيا الانقلابية التي تجر اذيال الهزيمة وأن الهدف صنعاء وتحريرها من الميليشيا .