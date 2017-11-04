بسبب الخوف من الطاعون.. الخطوط السعودية: رحلاتنا إلى موريشيوس لم تتوقف

أكدت شركة الخطوط السعودية،اليوم، أن رحلاتها إلى موريشيوس لم تتوقف وأن عددا كبيرا من ضيوفها ما زالوا مستمرين في السفر إليها وأن موريشيوس لم تتأثر بمرض الطاعون المنتشر في “مدغشقر”

وخاطبت الشركة ضيوفها على موقعها الرسمي قائلة: ” الى جميع ضيوفنا الكرام والحاجزين على رحلات الخطوط السعودية الى موريشيوس، نحيطكم علماً أن رحلات الخطوط السعودية الى موريشيوس لم تتوقف ولا يزال عدد كبير من ضيوفنا مستمرين في السفر الى موريشيوس حيث ان موريشيوس لم تتأثر بمرض الطاعون الذي أصاب جزيرة مدغشقر وهذا حسب تأكيدات وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وسفارة موريشيوس في الرياض.”

وكانت مصادر رسمية قد حذرت المواطنين من انتشار مرض الطاعون الذي أصاب جزيرة مدغشقر.