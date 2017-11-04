 إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة

إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة
المناطق - جدة

توصلت الإدارة العامة للمرور إلى اتفاق مع جامعة الملك عبدالعزيز في جدة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل حرم الجامعة وفقًا للموصفات والمعايير الدولية، وذلك توافقًا مع الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 10/10/1439هـ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي اليوم في مقر الجامعة.

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