بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن

نشر الأمير خالد بن طلال بحسابه بتويتر صور وصول الامير طلال بن عبدالعزيز لقصر الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
و قال الأمير خالد بن طلال “لحظة وصول سيدي الوالد حفظه الله وأبقاه..إلى قصر أخيه الأمير مقرن حفظه الله..لتقديم واجب العزاء في ابنه الأمير منصور رحمه الله وغفر له”
و نعى الأمير خالد بن طلال في تغريدة أخرى الأمير منصور بن مقرن و قال “اللهم أغفر لأخي الأمير
#منصور_بن_مقرن … وارحم جميع مرافقيه..فقد توفوا وهم يؤدون واجبهم ..واجبر يارب مصاب والدنا الأمير مقرن وزوجته وأبناءه”
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