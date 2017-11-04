 بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن

بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن
المناطق - الرياض

نشر الأمير خالد بن طلال  بحسابه بتويتر صور وصول الامير طلال بن عبدالعزيز لقصر الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

و قال الأمير خالد بن طلال “لحظة وصول سيدي الوالد حفظه الله وأبقاه..إلى قصر أخيه الأمير مقرن حفظه الله..لتقديم واجب العزاء في ابنه الأمير منصور رحمه الله وغفر له”

و نعى الأمير خالد بن طلال في تغريدة أخرى الأمير منصور بن مقرن و قال “اللهم أغفر لأخي الأمير … وارحم جميع مرافقيه..فقد توفوا وهم يؤدون واجبهم ..واجبر يارب مصاب والدنا الأمير مقرن وزوجته وأبناءه”

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