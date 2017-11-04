بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن

نشر الأمير خالد بن طلال بحسابه بتويتر صور وصول الامير طلال بن عبدالعزيز لقصر الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز

و قال الأمير خالد بن طلال “لحظة وصول سيدي الوالد حفظه الله وأبقاه..إلى قصر أخيه الأمير مقرن حفظه الله..لتقديم واجب العزاء في ابنه الأمير منصور رحمه الله وغفر له”