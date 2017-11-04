“تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية

اختتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20-2-1439هـ منافسات المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار بثانوية المستقبل بمحايل عسير بحضور مشرف عموم النشاط الاجتماعي بالوزارة الأستاذ مهدي عبدالله القرمادي ومساعد مدير تعليم محايل الأستاذ علي محسن عداوي وعدد من المشرفين, وأقيمت اليوم نهائيات كرة القدم بين فريقي محايل وببيشة انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح وفي كرة اليد تقابل محايل وعسير انتهت بفوز محايل وكانت نتائج الترتيب العام في جميع الألعاب على النحو التالي :المركز السادس : إدارة تعليم رجال ألمع بمجموع 5 نقاطالمركز الخامس : إدارة تعليم سراة عبيدة بمجموع 9 نقاطالمركز الربع: إدارة تعليم النماص بمجموع 11 نقطةالمركز الثالث : إدارة تعليم عسير بمجموع 17 نقاطالمركز الثاني : إدارة تعليم بيشة بمجموع 20 نقطةالمركز الأول : إدارة تعليم محايل عسير بمجموع 21 نقطةهذا وتم تكريم الفائزين في الألعاب المختلفة وسط أجواء من المعنويات العالية والسعادة بهذا النشاط البدني الهادف, وأكد على ذلك مساعد مدير تعليم محايل الأستاذ علي العداوي أن مثل هذه البطولات تزرع روح التنافس الشريف لدى النشء, معربا عن عظيم شكره وامتنانه إلى وزارة التعليم على استضافة البطولة, ومنوها بالاعتذار على أي تقصير حصل طيلة فترة التصفيات, كما تم تكريم قائد ومعلمي ثانوية المستقبل لتعاونهم وتهيئة مرافق المدرسة.