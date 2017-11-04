 “تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
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“تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية

“تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية
المناطق - محايل عسير
اختتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20-2-1439هـ منافسات المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار بثانوية المستقبل بمحايل عسير بحضور مشرف عموم النشاط الاجتماعي بالوزارة الأستاذ مهدي عبدالله القرمادي ومساعد مدير تعليم محايل الأستاذ علي محسن عداوي وعدد من المشرفين, وأقيمت اليوم نهائيات كرة القدم بين فريقي محايل وببيشة انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح وفي كرة اليد تقابل محايل وعسير انتهت بفوز محايل وكانت نتائج الترتيب العام في جميع الألعاب على النحو التالي :
المركز السادس : إدارة تعليم رجال ألمع بمجموع 5 نقاط
المركز الخامس : إدارة تعليم سراة عبيدة بمجموع 9 نقاط
المركز الربع: إدارة تعليم النماص بمجموع 11 نقطة
المركز الثالث : إدارة تعليم عسير بمجموع 17 نقاط
المركز الثاني : إدارة تعليم بيشة بمجموع 20 نقطة
المركز الأول : إدارة تعليم محايل عسير بمجموع 21 نقطة
هذا وتم تكريم الفائزين في الألعاب المختلفة وسط أجواء من المعنويات العالية والسعادة بهذا النشاط البدني الهادف, وأكد على ذلك مساعد مدير تعليم محايل الأستاذ علي العداوي أن مثل هذه البطولات تزرع روح التنافس الشريف لدى النشء, معربا عن عظيم شكره وامتنانه إلى وزارة التعليم على استضافة البطولة, ومنوها بالاعتذار على أي تقصير حصل طيلة فترة التصفيات, كما تم تكريم قائد ومعلمي ثانوية المستقبل لتعاونهم وتهيئة مرافق المدرسة.

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