بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية

أنذرت بلدية أم خنصر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية عبارة عن عقوم ترابية و صفائح من الأكشاك.

وأوضح رئيس بلدية أم خنصر ناصر الحربي أن الأراضي المعتدى عليها عبارة عن عقوم ترابية بطريقة عشوائية وصفائح من الأكشاك بدون صكوك ولا تراخيص نظامية؛ ونوه الحربي بأن البلدية أعطت مهله لمدة عشرة أياموستقوم البلدية بعد أنتهاء المهله بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.وأضاف الحربي أن الجهود مستمرة لحماية الأراضي من التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، وحرصًا على حماية الممتلكات العامة.