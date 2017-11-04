 بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية

بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية
المناطق - عرعر
أنذرت بلدية أم خنصر عدد من الأشخاص بسبب التعديات  على أراضي حكومية عبارة عن عقوم ترابية و صفائح من الأكشاك.
وأوضح رئيس بلدية أم خنصر ناصر الحربي أن الأراضي المعتدى عليها عبارة عن عقوم ترابية بطريقة عشوائية  وصفائح من الأكشاك بدون صكوك ولا تراخيص نظامية؛ ونوه الحربي بأن البلدية أعطت  مهله لمدة عشرة أيام
وستقوم البلدية بعد أنتهاء المهله بإزالة التعديات  على الأراضي الحكومية.
وأضاف الحربي  أن الجهود مستمرة لحماية الأراضي من التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، وحرصًا على حماية الممتلكات العامة.

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