الباحص : الطفل المتوفي كان يعاني من مرض نقص الفوسفات ومرض فقر الدم وأدخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته

نفت إدارة تعليم الشرقية على لسان المتحدث الرسمي سعيد الباحص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفل بعد إعطائه جرعة تطعيم .

وقال الباحص ” بداية ندعو الله عز وجل أن يشمل ابننا بواسع رحمته ونتقدم لأسرته ولذويه بخالص العزاء والمواساة ، ونود أن نوضح أن الطفل ( محمد خالد محمد الصنيخ البالغ من العمر ٦ سنوات ) وانتقل حديثاً لإحدى مدارس المنطقة في الصف الأول الابتدائي ، وحسب التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية ومراجعة ملف الطفل تبين أنه يعاني من مرض نقص الفوسفات مع مرض فقر دم من نوع اتش ( أجسام مضادة لاجسام هانز) وهو يتابع بانتظام بالعيادات الخارجية كل ستة أشهر والفحص الإكلينيكي طبيعي مع عمل الفحوصات والتي كانت ضمن الحدود المناسبه مع المرض وآخر زيارة له بالمستشفى سجلت بتاريخ ٢٤ ذو الحجة 1438

وبين أنه بخصوص التطعيم فلا يوجد أي تحفظات مع ما يشكو من امراض وقد أدخل الطفل للمستشفى يوم الثلاثاء ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ الساعة الثامنة مساء نتيجة إصابته بارتفاع في درجة الحرارة ، ووافته المنية رحمه الله يوم الخميس ١٣ / ٢ / ١٤٣٩هـ ، وأنه لا توجد علاقة بين حدوث الوفاة ولقاح طلاب الصف الأول الابتدائي .

وقد تَمَّت حملة التطعيم في المدرسة من خلال فريق طبي متخصص من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وهناك فريق يتحقق حَالِيَّاً من الإِجْرَاءَات التي اتبعتها المدرسة في التعامل مع آلية حملة التطعيم، وخِتَامَاً نكرر العزاء لأسرة الفقيد.