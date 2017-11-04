الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج

أعلن الحساب الخاص لحملة تشجير الخرج مساء هذا اليوم الثلاثاء عن أخذ موافقة بلدية محافظة الخرج لإنطلاق الحملة بشعار ( يلا نشجر الخرج ).وأوضح الأستاذ مشعل العنزي القائم على حملة تشجير الخرج بأنه تم الإجتماع مع مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن سعيد آل قعيد مساء هذا اليوم وتم خلال الإجتماع شرح خطة سير الحملة من عدة نواحي من تسليط الضوء على وقت إنطلاقها والشوارع المستهدفة بالتشجير والآلية التي سيتم العمل بموجبها لإستقبال وقبول المتطوعين وأخذ الموافقة التامة من قبل بلدية محافظة الخرج .

وأكد “العنزي” بأنه لم يتبقى على المرحلة الأخيرة إلا فقط الإجتماع مع سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي والجهات الداعمة لتلك الحملة مطلع الأسبوع القادم بإذن الله وعقب ذلك سيتم كشف موعد إنطلاق الحملة وأسماء الجهات الداعمة لها.