 الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

آل الشيخ: قريبا الإعلان عن نتائج 3 قضايا أُحيلت لـ”الرقابة والتحقيق” برعاية خادم الحرمين .. أمير الرياض يفتتح ملتقى آثار المملكة الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج الباحص : الطفل المتوفي كان يعاني من مرض نقص الفوسفات ومرض فقر الدم وأدخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية “تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح ملتقى آثار المملكة (الأول) بالرياض بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن قائمة ماكرون للمدعوين لقمة المناخ تخلو من اسم ترامب إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة

الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج

الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج
المناطق - الخرج
أعلن الحساب الخاص  لحملة تشجير الخرج مساء هذا اليوم الثلاثاء عن أخذ موافقة بلدية محافظة الخرج لإنطلاق الحملة بشعار ( يلا نشجر الخرج ).
وأوضح  الأستاذ مشعل العنزي القائم على حملة تشجير الخرج  بأنه تم الإجتماع مع مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن سعيد آل قعيد مساء هذا اليوم وتم خلال الإجتماع شرح خطة سير الحملة من عدة نواحي من تسليط الضوء على وقت إنطلاقها والشوارع المستهدفة بالتشجير والآلية التي سيتم العمل بموجبها لإستقبال وقبول المتطوعين وأخذ الموافقة التامة من قبل بلدية محافظة الخرج .

وأكد “العنزي” بأنه لم يتبقى على المرحلة الأخيرة إلا فقط الإجتماع مع سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي والجهات الداعمة لتلك الحملة مطلع الأسبوع القادم بإذن الله وعقب ذلك سيتم كشف موعد إنطلاق الحملة وأسماء الجهات الداعمة لها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>