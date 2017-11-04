 اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج الباحص : الطفل المتوفي كان يعاني من مرض نقص الفوسفات ومرض فقر الدم وأدخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية “تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح ملتقى آثار المملكة (الأول) بالرياض بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن قائمة ماكرون للمدعوين لقمة المناخ تخلو من اسم ترامب إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بسبب الخوف من الطاعون.. الخطوط السعودية: رحلاتنا إلى موريشيوس لم تتوقف مشعل القرشي يحتفل بزفافه بمكة اليمن.. رئيس الأركان يدعوا أبناء أرحب إلى عدم تعريض مناطقهم للخراب كما حدث في نهم

اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها

اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها
المناطق - وكالات

توقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن تتكبد الشركة خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر، في مؤشر على نزوح رؤوس أموال، في ظل مقاطعة دول لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي علي دعم العملة المحلية، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي، أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا.

وقاطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطر بسبب دعهما للإرهاب وتمويل جماعات متشددة في أكثر من دولة في المنطقة، إلى جانب استضافتها كيانات وشخصيات صنفتها هذه الدول على إنها إرهابية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>