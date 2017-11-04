 الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور اقتصاد قطر على حافة الهاوية.. أول خسارة سنوية لـ “الخطوط القطرية” في تاريخها الاستعداد لإطلاق حملة تشجير محافظة الخرج الباحص : الطفل المتوفي كان يعاني من مرض نقص الفوسفات ومرض فقر الدم وأدخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته بلدية أم خنصر تنذر عدد من الأشخاص بسبب التعديات على أراضي حكومية “تعليم محايل” بطل المجموعة الثانية للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح ملتقى آثار المملكة (الأول) بالرياض بالصور.. الأمير طلال بن عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن قائمة ماكرون للمدعوين لقمة المناخ تخلو من اسم ترامب إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بسبب الخوف من الطاعون.. الخطوط السعودية: رحلاتنا إلى موريشيوس لم تتوقف مشعل القرشي يحتفل بزفافه بمكة

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصر سموه بالرياض مساء اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ فهد بن سعد العبدالله الصباح المستشار بالديوان الأميري بدولة الكويت، ومعالي الشيخ ثامر علي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت، وسمو الشيخ علي الجراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت والوفد المرافق، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وعددًا من السفراء وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين ورجال الأمن – رحمهم الله -.
وقد دعا الجميع الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وعبر سموه عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة.
حضر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأصحاب السمو الملكي أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>