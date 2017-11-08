كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب لاتفيا بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهم اليوم ودياً في العاصمة البرتغالية لشبونة ، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 .
سجل هدفي المنتخب اللاعب علي الزقعان بالدقيقة 38 ، ثم أحرز مختار فلاته الهدف الثاني بالدقيقة 44 .
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب البرتغالي في ثاني مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل.
“الأخضر” يكسب نظيره لاتفيا بهدفين دون مقابل
كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب لاتفيا بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهم اليوم ودياً في العاصمة البرتغالية لشبونة ، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 .
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