“الأخضر” يكسب نظيره لاتفيا بهدفين دون مقابل

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب لاتفيا بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهم اليوم ودياً في العاصمة البرتغالية لشبونة ، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 .

سجل هدفي المنتخب اللاعب علي الزقعان بالدقيقة 38 ، ثم أحرز مختار فلاته الهدف الثاني بالدقيقة 44 .

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب البرتغالي في ثاني مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل.