 “الأخضر” يكسب نظيره لاتفيا بهدفين دون مقابل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الأخضر” يكسب نظيره لاتفيا بهدفين دون مقابل

“الأخضر” يكسب نظيره لاتفيا بهدفين دون مقابل
المناطق - الرياض

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب لاتفيا بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهم اليوم ودياً في العاصمة البرتغالية لشبونة ، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 .
سجل هدفي المنتخب اللاعب علي الزقعان بالدقيقة 38 ، ثم أحرز مختار فلاته الهدف الثاني بالدقيقة 44 .
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب البرتغالي في ثاني مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل.

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