 مع تصاعد أزمة “حزب الله”.. سندات لبنان تتراجع وتكلفة التأمين على الديون تقفز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مع تصاعد أزمة “حزب الله”.. سندات لبنان تتراجع وتكلفة التأمين على الديون تقفز

مع تصاعد أزمة “حزب الله”.. سندات لبنان تتراجع وتكلفة التأمين على الديون تقفز
المناطق - وكالات

تراجعت سندات لبنان الدولارية وقفزت تكلفة التأمين على ديونه إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008 الثلاثاء، وسط تصاعد الأزمة الناجمة عن ميليشيات حزب الله المرتبطة بإيران.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 3.4 سنت إلى 92سنتا للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وهبطت السندات اللبنانية استحقاق 2025 بواقع 2.4 سنت إلى 89.95 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ إصدارها في فبراير 2015، بحسب البيانات.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 15نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق أمس الاثنين لتصل إلى 588 نقطة بحسب بيانات “آي.اتش.اس ماركت” وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أواخر 2008.

وقال مسؤول بوزارة المالية اللبنانية لرويترز إن الهبوط في سعر السندات الدولية كان عند المستويات المعتادة أثناء الصدمات السياسية في لبنان، مع انخفاض أحجام التداول.

وأضاف أنه لا توجد حاليا مخاطر تهدد الاستقرار المالي مع عدم حدوث هروب للأموال، وطلب محدود على تحويل الليرات اللبنانية إلى دولارات.

وأبلغ مصدر مصرفي أنه رأى أكبر حركة للأموال إلى خارج البلاد لبعض الوقت عندما فتحت البنوك الاثنين، رغم أنه كانت هناك زيادة في خروج الأموال في الأشهر الماضية نظرا لضعف البيئة الاقتصادية.

وعزا خروج الأموال إلى القلق عقب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

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