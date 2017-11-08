وسائل إعلام أجنبية: الاقتصاد القطري فقد 51 مليار دولار في 5 أشهر

أكدت وسائل إعلام أجنبية موثوق بها، أن تعنت الدوحة وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أفقد اقتصادها 51 مليار دولار، بعد خمسة أشهر من مقاطعة الدول الأربع لها بسبب دعمها الإرهاب والتطرف، مؤكدة أن اقتصاد قطر بات في وضع سيئ، وتتفاقم خسائره يوماً بعد الآخر، ويعيش مرحلة صعبة للغاية.

وقالت وسائل إعلام أجنبية موثوقة في سياق تقارير عن الاقتصاد القطري، إن الدوحة الداعمة للإرهاب فقدت منذ بداية الأزمة 51 مليار دولار، بسبب تعنتها، وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، لدعمها الإرهاب.

وأشارت تقارير اقتصادية دولية إلى توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشروعاتها في قطر، ما دفع الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ ما نسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، فإن الدوحة تعتزم جمع تمويل تبلغ قيمته نحو تسعة مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك، ما ينبئ بزيادة جديدة في حجم الدين الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القطري.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة عند 2.2%.

وخفضت كبرى مؤسسات الائتمان العالمية منذ اليوم الأول للمقاطعة تقييمها لعدد من المؤسسات القطرية المهمة، فخفضت «موديز» نظرتها المستقبلية لتسعة بنوك قطرية إلى سلبية.

وأودعت حكومة قطر نحو سبعة مليارات دولار بالبنوك المحلية في يوليو الماضي، لتعويض استمرار التدفقات النازحة من الجهاز المصرفي القطري.

وهبطت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في مصرف قطر المركزي في الربع الثالث من 2017 بنسبة 11.4% تقدر بـ16.7 مليار ريال (4.6 مليارات دولار).