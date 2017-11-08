 تفاصيل جديدة حول تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ورواتبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تفاصيل جديدة حول تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ورواتبها

تفاصيل جديدة حول تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ورواتبها
المناطق - الرياض

سيتجه وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إندونيسيا الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات اتفاقية استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية.

ووفقا لمصادر في الوزارة لـ”الاقتصادية”، فإن الوفد السعودي سيجري مقابلات مع الجهات ذات العلاقة في الجانب الإندونيسي، وسينتهي من تحديد أعداد العمالة ورواتبها وأسعار استقدامها.

ووقع الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق مع محمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي أمس في جدة، محضرا لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وجرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.

واتفق الطرفان، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني “مساند”، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية. واتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.

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