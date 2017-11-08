 تطبيق ذكي لإنشاء وتحرير ملفات الـPDF عبر الأجهزة الذكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تطبيق ذكي لإنشاء وتحرير ملفات الـPDF عبر الأجهزة الذكية

تطبيق ذكي لإنشاء وتحرير ملفات الـPDF عبر الأجهزة الذكية
المناطق - وكالات

يعاني كثير من المستخدمين صعوبة التعامل مع ملفات المستندات PDF عبر أجهزة الكمبيوتر ولا يملكون عديدا من الخيارات لتحرير هذا النوع من الملفات، والأمر ذاته ينطبق على مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذين يتبادلون هذا النوع من الملفات عبر البريد الإلكتروني المثبت بالأجهزة الذكية أو عبر تطبيقات التراسل الفوري التي تتيح تبادل هذا النوع من الملفات كتطبيق واتساب.

إلا أن تطبيق “تعديل ملفات PDF” المتوافر في متجر تطبيقات أبل يمثل الحل الأمثل لهذه المشكلة، فعبر هذا التطبيق لن يكون هناك حاجة إلى العودة لاستخدام جهاز الكمبيوتر في مرة أراد فيها المستخدم تعديل الملفات بصيغة PDF.

ويأتي تطبيق “تعديل ملفات PDF” ليقدم ميزة يبحث عنها كثيرون، وهي إدارة وتحرير ملفات PDF مباشرة من خلال الأجهزة العاملة بنظام Ios بكل سهولة دون أي تعقيدات، حيث يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق فتح جميع ملفات PDF التي يقوم المستخدم بإنشائها، أو بتحميلها من مصادر مختلفة، وفتحها من خلال التطبيق وتحريرها عبر جعلها قابلة للتحرير والتعديل والكتابة.
كما يتميز التطبيق الداعم للغة العربية بإمكانية إضافة عديد من الوسائط، الصور، الخرائط، المواقع، فضلا عن الخطوط المميزة، وحفظ الملفات بكل سهولة دون الحاجة إلى العودة لجهاز الكمبيوتر لتعديل الملفات وتحريرها.

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