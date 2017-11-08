 سيف بن زايد: إيران وجارتها “الحرباء” وجماعة الإخوان “المتلونة”.. مستنقع الأوبئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سيف بن زايد: إيران وجارتها “الحرباء” وجماعة الإخوان “المتلونة”.. مستنقع الأوبئة

سيف بن زايد: إيران وجارتها “الحرباء” وجماعة الإخوان “المتلونة”.. مستنقع الأوبئة
المناطق - وكالات

هاجم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد إيران و«جارتها الحرباء» -في إشارة إلى قطر- وجماعة الإخوان المسلمين «المتلونة» ومن سار في فلكهم.

وشبه الشيخ سيف بن زايد، في الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي أمس الأول، النظام الإيراني وجارته الـ«الحرباء» و«الإخونجية» المتلونين بالمستنقع الذي يرمز إلى الركود والأوبئة والأمراض.

وقال إن الحرباء تعتقد أنها عندما تتشبه بشجرة الزيتون «سنراها زيتونة، نحن لا نراك زيتونة، بل نراك حرباء، والعالم كذلك»، في إشارة إلى النظام القطري الذي يواجه مقاطعة من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) منذ الخامس من يونيو الماضي.

وأضاف «نقول للمترددين إن الخيار واضح، إما أن تجري مع النهر الجاري الذي يرمز إلى الحياة والجريان والمستقبل الإيجابي أو تردم في المستنقع الذي يرمز للركود والأوبئة والأمراض».

 

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