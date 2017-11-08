هذا النبات الشهير “يكنس” السموم من الجسم ويقيك من الأمراض

تعد “الكزبرة” التي لا يخلو أي مطبخ منها، من النباتات العشبية التي “تكنس” السموم خارج الجسم، فتقيه من العديد من الأمراض.

وتساعد الكزبرة في تنقية كل من الكبد والكلى والبنكرياس.. فهي تساعد في تنقية الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية وتحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم.

وهذا النبات العشبي له فوائد لا تعد ولا تحصى، فهو غني بالمعادن التي تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويقوم بتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة، بحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

وهناك عدة طرق لتحقيق الاستفادة العظمى من الكزبرة.. ومنها:

1- مياه الكزبرة

فهذه ربما تعد من أسهل الطرق لتناول الكزبرة. فيمكن غلي حزمة من الكزبرة الطازجة في 2 كوب من الماء النقي لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتصفيتها داخل زجاجة، ونشرب الماء بارداً على مدار اليوم. ونقوم بتكرار ذلك لعدة أيام، وسنلاحظ الفرق الكبير في صحة الجسم. فهذا الشراب فعال لصحة الكلى.

2- حساء الكزبرة والليمون

هذه طريقة أخرى لذيذة لتناول الكزبرة. فهذا الحساء يسهل تحضيره عن طريق غلي حزمة طازجة من الكزبرة في كوب واحد من الماء لمدة 15 دقيقة، ثم نخلط المكونات جيداً بعد إضافة القليل من كريمة الطهي والملح والفلفل والليمون، كما يمكن إضافة القليل من النشا للحصول على قوام سميك للحساء، الذي يفضل تناوله ساخناً.