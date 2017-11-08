 ثلاثيني يقتل صديقه بسبب خلاف بينهما ويسلم نفسه لشرطة حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ثلاثيني يقتل صديقه بسبب خلاف بينهما ويسلم نفسه لشرطة حفر الباطن

ثلاثيني يقتل صديقه بسبب خلاف بينهما ويسلم نفسه لشرطة حفر الباطن
المناطق_عبدالله السعيدي

اقدم مواطن ثلاثيني على قتل احد أقاربه بسلاح رشاش مساء أمس بحي الخالدية بحفر الباطن

وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعه الثامنة مساء أمس  الثلاثاء ١٨-٢-١٤٣٩ تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن من المستشفى عن اسعاف مواطن ثلاثيني اثر تعرضه لعدة طلقات نارية ادت الى وفاته .

‎وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للجريمة فيما تزامن ذلك قيام الجاني وهو مواطن ثلاثيني على معرفة بالمجني عليه بتسليم  نفسه مقرا باطلاق النار عليه اثر خلاف نشب فيما بينهما .

‎تم ايقاف المتهم واستكمال اجراءات جمع الاستدلال اللازمه للحادثة تمهيدا لاحالة المتهم واوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة  .

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