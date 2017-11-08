 12 ألف سيدة تتعرَّف على سرطان الثدي بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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12 ألف سيدة تتعرَّف على سرطان الثدي بحائل

12 ألف سيدة تتعرَّف على سرطان الثدي بحائل
المناطق_حائل

اختتمت جامعة حائل فعاليات الحملة التوعوية عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر -الذي يعد الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي- والتي نظمها كرسي المهندس عبدالله بقشان للتشخيص المبكر والوقاية من سرطان الثدي في عدد من المواقع والمراكز التجارية ومدارس البنات بمدينة حائل.

وقال الدكتور ثامر بن مسند الشمري المشرف على كرسي المهندس عبدالله بقشان في جامعة حائل، إن الحملة التي بدأت أوائل شهر أكتوبر واستمرت نحو 30 يومًا بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية، قد حظيت بتثقيف 12 ألف سيدة.

وتابع الدكتور الشمري، حرصنا على إقامة الفعاليات بمواقع حيوية خلال شهر أكتوبر والوصول إلى عدد من مدارس البنات؛ لضمان الوصول إلى أكبر عدد من السيدات للاستفادة من هذه الحملة التي تضمن أنشطة لتعزيز الوعي الصحي، وتثقيفهن حول الفحص الذاتي بإشراف طاقم صحي مختص، وإجراء فحوصات طبية مجانية، والفحص السريري وتوفير عيادة كشف مجهزة بالأشعة فوق الصوتية.

يُذكر أن عدد من المتطوعات بجامعة حائل، إضافة إلى متطوعات من المديرية العامة للشؤون الصحية ساهمن في استقبال 12 ألف زائرة والوصول لهن في مواقع مختلفة داخل مدينة حائل خلال 30 يوم عمل، بإشراف طاقم مهني من جامعة حائل.​

 

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