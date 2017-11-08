وفاة ثلاثة أطفال في حريق منزل بعنيزة وإصابة ثلاثة

أخمد الدفاع المدني بمحافظة عنيزة حريقاً اندلع في أحد المنازل الساعة 5.02 فجراً نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة ، وأصيب الأب والأم وطفل رضيع بإصابات حرجة إثر الحريق ، وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل أن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة باشرت صباح هذا اليوم حادث حريق بصالة بالدور الارضي بمنزل يقع في حي المطار نتج عنه وفاة ثلاثة اطفال واصابة الاب والام وطفل باصابات حرجة ، لافتاً إلى أن مركز التحكم والتوجيه بمدني عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة 5:2 من صباح هذا اليوم الأربعاء وتمت مباشرته بالفرق اللازمة وقد نتج عنه وفاة ثلاثة اطفال واصابة الاب والام وطفل باصابات حرجة .. وقدم العقيد اباالخيل تعازيه ومواساته نيابة عن منسوبي الدفاع المدني لذوي المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .. وأشار العقيد اباالخيل الى اهمية اقتناء وسائل السلامة بالمنازل لاسيما مطفيات الحريق ووسائل الانذار المبكر التي تعمل على تنبيه المتواجدين بالموقع أثناء الحريق وانتشار الدخان مع ضرورة التأكد من سلامة التمديدات والتوصيلات الكهربائية واختيار ذات المواصفات المعتمدة .. واختتم العقيد اباالخيل حديثه بأن الحادث أحيل لجهات الاختصاص لاستكمال اجراءات التحقيق