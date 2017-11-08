 توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المناطق_الظهران

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس وباحثين سعوديين من حملة الدكتوراه (رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد)  ودرجة الماجستير (رتبة محاضر)  ودرجة البكالوريوس (رتبة معيد) للعمل بأقسامها المختلفة وكلية المجتمع بالدمام  وذلك وفقاً للتخصصات والشروط الموضحة بالجدول أدناه.

ولتقديم طلب التوظيف عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (https://jobs.kfupm.edu.sa) مع إرفاق صورة بطاقة الأحوال المدنية والسيرة الذاتية وصور المؤهلات العلمية والخبرة العملية والتوصيات العلمية وذلك خلال شهر تاريخه.

ولمذيد من التفاصيل من المرفق أدناه:

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