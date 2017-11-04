 المرور: هذه هي الحالات التي تحجب فيها المخالفات المرورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المرور: هذه هي الحالات التي تحجب فيها المخالفات المرورية

المرور: هذه هي الحالات التي تحجب فيها المخالفات المرورية
المناطق_الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن 4 حالات تحجب فيها المخالفات المرورية، وهي إذا كانت المخالفات: التفحيط أو الصدم والهروب أو القيادة تحت تأثير المسكر أو استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به”.

وجاء توضيح المرور عن طريق حسابه على “تويتر” خلال رده على سؤال مغرد، كشف أن لديه مخالفة ولم يتمكن من تسديدها حيث يظهر له أنها محجوبة، ليأتيه الرد بتوضيح أنواع المخالفات المحجوبة.

يذكر أن المخالفات المحجوبة لا تسدد عن طريق “سداد”، وإنما يجب تسديدها من خلال مراجعة إدارات المرور، ويترتب عليها عدم تنفيذ أو إنهاء عدد من الخدمات.

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