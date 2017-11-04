أمانة القصيم تطلق عدد من الخدمات الإلكترونية لرخص المحلات



أتمت ادارتي الرخص الصحية والمهنية و الادارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة منطقة القصيم تحويل عدد من الإجراءات إلى أنظمة إلكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للأمانة.

و أشار المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه حالياً بإمكان طالبي خدمات (تعديل مساحة لوحة محل – تعديل مساحة محل) تقديم الطلب آلياً عبر البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة القصيم دون الحاجة لمراجعة الإدارة المختصة نهائياً.

و أوضح المركز الإعلامي لأمانة القصيم أن هذا يأتي استمرارا لخطة التحول الإلكتروني بمتابعة دائمة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي تماشياً مع توجهات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ويشار إلى أن أمانة منطقة القصيم قد أطلقت خلال الأشهر الماضية عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمة إصدار الرخص الجديدة والتجديد والالغاء ونقل الملكية.

