الإعلام الإيراني: “بعد صاروخ الرياض الهدف القادم دبي”..صورة

على رغم الجهود الحثيثة والمستميتة من قبل مسئولي النظام الإيراني، لنفي تورطهم بدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن وإمدادهم بالأسلحة لتهديد المملكة، إلا أن إحدى أبرز الصحف الإيرانية وبالبنط العريض تباشرت بإطلاق الصاروخ وأكدت ان الهدف الثاني بعد الرياض ستكون إمارة دبي.

وبالبنط العريض وعلى صفحتها الأولى أنذرت صحيفة كيهان الإيرانية، المملوكة لمرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، باستهداف إمارة دبي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد التهديد الصاروخي الذي استهدف الرياض من قبل الانقلابيين الحوثيين في اليمن.

وجاء التهديد من قبل رئيس تحرير الصحيفة “حسین شریعتمداری” المعين من قبل الخامنئي الذي أكد في عنوان الصحيفة “أن الحوثيين استهدافوا الرياض بالصواريخ، والهدف الثاني سيكون دبي”.

وادعت صحيفة “كيهان” المتشددة أن على امارتي “أبو ظبي ودبي” ان تدركا أن التهديدات الأخيرة لعبد الملك الحوثي ستنفذ بجدية لأن جماعته تمتلك الصواريخ البعيدة المدى.