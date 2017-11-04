 الإعلام الإيراني: “بعد صاروخ الرياض الهدف القادم دبي”..صورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تؤكد أنها ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده الإعلام الإيراني: “بعد صاروخ الرياض الهدف القادم دبي”..صورة أمانة القصيم تطلق عدد من الخدمات الإلكترونية لرخص المحلات المرور: هذه هي الحالات التي تحجب فيها المخالفات المرورية مرور محافظة الخرج يقوم بحملة مرورية توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وفاة ثلاثة أطفال في حريق منزل بعنيزة وإصابة ثلاثة 12 ألف سيدة تتعرَّف على سرطان الثدي بحائل ثلاثيني يقتل صديقه بسبب خلاف بينهما ويسلم نفسه لشرطة حفر الباطن «الفيفا» يطلب ضمانات حكومية لاستضافة كأس العالم 2026 ترامب محذراً كوريا الشمالية: «لا تمتحنونا»

الإعلام الإيراني: “بعد صاروخ الرياض الهدف القادم دبي”..صورة

الإعلام الإيراني: “بعد صاروخ الرياض الهدف القادم دبي”..صورة
المناطق - الرياض

على رغم الجهود الحثيثة والمستميتة من قبل مسئولي النظام الإيراني، لنفي تورطهم بدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن وإمدادهم بالأسلحة لتهديد المملكة، إلا أن إحدى أبرز الصحف الإيرانية وبالبنط العريض تباشرت بإطلاق الصاروخ وأكدت ان الهدف الثاني بعد الرياض ستكون إمارة دبي.

وبالبنط العريض وعلى صفحتها الأولى أنذرت صحيفة كيهان الإيرانية، المملوكة لمرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، باستهداف إمارة دبي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد التهديد الصاروخي الذي استهدف الرياض من قبل الانقلابيين الحوثيين في اليمن.

وجاء التهديد من قبل رئيس تحرير الصحيفة “حسین شریعتمداری” المعين من قبل الخامنئي الذي أكد في عنوان الصحيفة “أن الحوثيين استهدافوا الرياض بالصواريخ، والهدف الثاني سيكون دبي”.

وادعت صحيفة “كيهان” المتشددة أن على امارتي “أبو ظبي ودبي” ان تدركا أن التهديدات الأخيرة لعبد الملك الحوثي ستنفذ بجدية لأن جماعته تمتلك الصواريخ البعيدة المدى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>