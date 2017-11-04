 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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