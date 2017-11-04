نائب أمير مكة يلتقي نائب وزير البيئة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر خلال اللقاء خطط الوزارة في المنطقة والتي تستهدف توسيع الرقعة الخضراء بالمنطقة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ، إضافة لخطة الوزارة في المنطقة في جانب المياه.