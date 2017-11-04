شاهد.. أمطار الخير غرب حزم الجلاميد في الحدود الشمالية

أهدى مواطن “المناطق” مقطع فيديو يرصد فيه أمطار الخير والبركة اليوم غرب حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية 30 كيلو متر.

وأكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام، مسخرة جميع الإمكانات الآلية والبشرية، ورفعت درجة الاستعداد لأعلى المستويات.

وأوضح أمين المنطقة عبدالمنعم بن محمود الراشد، أن منطقة الحدود الشمالية حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، والعمل جاري حالياً على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل منطقة الحدود الشمالية.

وأشار الراشد إلى ان الأمانة تنفذ حملة مكثّفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، والتأكد من فعالية أدائها، وتنظيف مخارج السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، إضافة إلى ترقيم جميع عبارات مجاري السيول وإدراجها ضمن أعمال الصيانة مع تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، مؤكدا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.