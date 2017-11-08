 مواقع متخصصة تؤكد استلام الحوثيين صواريخ إيرانية يصل مداها الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مواقع متخصصة تؤكد استلام الحوثيين صواريخ إيرانية يصل مداها الرياض

مواقع متخصصة تؤكد استلام الحوثيين صواريخ إيرانية يصل مداها الرياض
المناطق-الرياض

كشفت عدة مواقع متخصصة، أن النظام الإيراني زوّد الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بصواريخ باليستية يصل مداها إلى الرياض وأبوظبي.

وقال أحد هذه المواقع وهو موقع “ديبكا” المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، في تقرير له نشر اليوم الأربعاء، إن النظام الإيراني زود الانقلابيين الحوثيين بصواريخ “بركان 2H” التي يتجاوز مداها الـ”1000″ كلم.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها: “أن الخبراء الإيرانيون طوروا صواريخ “بركان 2H” الذي أطلقه الحوثيون على الرياض السبت الماضي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، أنه قرر إغلاق بشكل موقت كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك غداة إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي جرى اعتراضه فوق الرياض ووصول معلومات ان مصدر الصاروخ إيران.

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