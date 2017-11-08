بمعرض دشنه أمير الرياض.. هيئة المساحة الجيولوجية تشارك بملتقى الآثار الاول بالرياض

شاركت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بملتقى آثار المملكة العربية السعودية الاول والذي تنظمة هيئة السياحة والاثار في المتحف الوطني بالرياض بمعرض يعكس أهم أعمالها ومهامها الفنية وإنجازاتها، بالإضافة الى آخر اكتشافاتها التي عثر عليها في صحراء النفود،

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، أن فعاليات المعرض سوف تستمر خمسين يوماً تشتمل على معرض متخصص، يشارك فيه قسم الاحافير والكهوف وكذلك المعالم الجيولوجية

مؤكداً أن المعرض سيسلط الضوء على آخر الاكتشافات التي تم الوصول من أحافير وثدييات برية يصل عمرها ما بين 600 ألف ومليون عام مضت وستعرض أجزاء عديدة منها في المعرض.ا بالاضافة الى مجسم ضخم لاحد الكهوف الموجودة في مملكتنا يمكن للزائرين الدخول فيها ومشاهدة مابداخل الكهوف على الطبيعه وكذلك نماذج لاهم المعالم الجيولوجيه الموجود في الصحاري باشكالها الطبيعية

، واشار معاليه الى وجود محاضرات علمية واوراق عمل يقدمها مختصين من الهيئة يوم الخميس بقاعه ومكتبة الملك عبدالعزيز بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي