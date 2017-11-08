رفع 11280 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بالمنطقة الصناعية ( الخضرية)

قامت بلدية وسط الدمام بحملة مكثفة بالمنطقة الصناعية ( الخضرية)، تم على إثرها رفع أكثر من 11280 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم الموجودة في الأراضي الفضاء .

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن الحملة انطلقت في النصف الثاني من شهر صفر الحالي وهي مستمرة وذلك لرفع مستوى النظافة بحاضرة الدمام مشيراً بأنه تم نقل تلك الأنقاض إلى المدافن والمواقع المخصصة بهدف الاستفادة منها.

وقال أن البلدية تسعى دائما الى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، مهيبا بأصحاب الورش والمحلات التجارية ومرتادي خضرية الدمام بالتعاون وعدم رمي الانقاض لما لها من أثر سلبي المستوى البيئي.

و دعا رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.