القطيف.. زيارة 110 مرفق ومبنى سكني وتجاري واصدار 778 رخصة بناء مختلفة بعنك خلال العام الماضي

قامت بلدية عنك خلال عام 1438 هـ، برصد عدد 19 مخالفة بناء وحفريات خلال الزيارات التفتيشية التي استمرت طوال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة المخالفات 863500 ألف ريال.

وقال رئيس بلدية عنك المهندس عبدالله المويس أن البلدية قامت خلال العام الماضي بزيارات ميدانية نتج عنها مخالفة «19» مخالفاً لرخص البناء ورخص الحفريات وزيارة «106» من المرافق والمباني بالإضافة لـ «3» منشآت ومبنى تجاري واحد تم خلالها إصدار غرامات مالية بلغت «863500 ألف ريال» حسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف أنه من ضمن الزيارات التفتيشية والمخالفات المرصودة تم رصد «3» مخالفات لعدد من المقاولين، مؤكدا أن المخالفات التي رصدت ضد المقاولين هي مخالفات لأنظمة الطرق من الحفر بدون ترخيص أو العمل بمواقع مخالف لما نص عليه في الرخصة مروراً بقفل الشوارع دون تصريح مسبق.

وأشار المويس إلى أن عدد رخص البناء الصادرة في العام المنصرم بلغت «360» رخصة منها رخصتا بناء مسجدين و«358» رخصة سكنية وتجارية، حيث أن مجمل مساحة الأراضي المرخصة للبناء بلغ «322100,118م2» ومجمل مساحة البناء بلغ «139819,11م2» فيما بلغ عدد الطوابق المرخصة للبناء «623» طابق، وبلغ عدد الرخص الإنشائية الأخرى بلغ حوالي «60» رخصة شملت تراخيص إضافة دور ورخص تسوير ورخص ترميم ورخص إضافة ملحق.

وقال إن الجولات التفتيشية مستمرة طوال العام ومهمتها رصد جميع مخالفات البناء والحفريات ومخالفات المقاولين حيث أنها تحد بشكل كبير من مخالفات البناء والتجاوزات التي يقوم بها البعض سواء من خلال مخالفة الرخصة الصادرة من البلدية أو البناء دون ترخيص وقيام بعض المقاولين بمخالفات صريحه بإغلاق شوارع دون تصريح او مخالفتهم العمل بمواقع مخالف لما نص عليه في الرخصة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.