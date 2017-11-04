 دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من “الموت المفاجئ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من “الموت المفاجئ”

دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من “الموت المفاجئ”
المناطق - وكالات

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة فرجينيا الأمريكيّة إلى أن الرضاعة الطبيعية في الشهرين الأولين للطفل على الأقل تقلل من احتمال موته المفاجئ، قبل بلوغه عامه الأول، أو ما يُعرف بموت المهد.

وأشارت الدراسة ذاتها أنّه بمجرد إرضاع الطفل بشكل طبيعي حتى ولو لم تكن الرضاعة هي مصدر غذائه الوحيد، فهي تحميه من خطر الموت المفاجئ، خلال نومه بنسبة تصل حتى الـ 50 في المائة.

وتعليقاً على النتائج، قال كاواي تانابي باحث في مدرسة الطب في جامعة فرجينيا إنّ نتائج الدراسة تؤكد أهمية الرضاعة.

والجدير ذكره أنّه تم التوصل إلى هذه النتائج، بعد تحليل نتائج ثماني دراسات عالمية أخرى، درست 2259 حالة من وفاة الرضّع المفاجئ، و6894 تشخيصا طبيًا لرُضع لم يصابوا بهذه الحالة.

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