 أمير تبوك يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق _ تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه اليوم  مدير بنك التنمية الاجتماعية بتبوك سالم عوده البلوي والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا للبنك . وفي بداية اللقاء رحب سموه به متمنيا له دوام التوفيق وبذل المزيد من الجهد والعطاء .حيث اطلع سموه على تقرير يبرز الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم. وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بالدعم اللامحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله منوها سموه بالجهود التي يبذلها البنك ودعمه للمشروعات الناشئة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن مؤكدًا سموه على أهمية الدور الذي تقوم به فروع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة في خدمة المواطن. والى أهمية ما يقوم به البنك من دعم للمشاريع وتقديم القروض الاجتماعية المتعددة. من جهته أعرب البلوي عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهه والتي تعد نبراسا يهتدى به وما يحظى به البنك من دعم واهتمام سموه.

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